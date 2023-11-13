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Транспорт и связь 13.11.2023 22:14

Украина, Молдова и Румыния договорились об оптимизации грузовых ж/д перевозок

Железнодорожные ведомства Украины, Румынии и Молдовы разработали ряд мер для улучшения грузоперевозок в направлении Рени - Джурджулешты - Галац и обратно, сообщил молдавский государственный оператор Calea Ferata din Moldova в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

В Кишиневе 8-9 ноября состоялась трехсторонняя встреча железнодорожных операторов, на которой они договорились о безостановочном проезде через станцию Рени, согласовании объемов перевозок за пять дней до их осуществления, передаче полных сборных поездов в 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию), трехстороннем обмене информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаце.

"Реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты - Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между Молдовой, Украиной и Румынией на два-три дня и сокращение транспортных расходов", - резюмировал молдовский оператор.

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Тэги: УКРАИНА, МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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