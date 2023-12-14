ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в союз

Страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.
"Европейский совет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой по принятию их в Евросоюз", - написал он в соцсети Х.
Он добавил, что ЕС также "предоставил Грузии статус страны-кандидата" на вступление в союз.
Мишель также сообщил, что лидеры стран ЕС пока не дают добро на переговоры с Боснией и Герцеговиной об их присоединении к блоку, но примут такое решение, как только будет выполнен ряд выдвинутых Евросоюзом условий.
"ЕС даст старт переговорам с Боснией и Герцеговиной при достижении необходимой степени соответствия критериям членства и предложил Еврокомиссии представить отчет к марту на предмет принятия такого решения", - отметил глава Евросовета.
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