Блинкен провел телефонный разговор с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в субботу телефонный разговор, сообщает пресс-служба правительства Армении. Они обсудили ситуацию вокруг армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Блинкен и Пашинян также рассмотрели перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса, региональная безопасность и вопросы двусторонней повестки дня Армения-США. Отдел новостей

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