Манат подорожал к евро к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 сентября ЦБА установил на уровне 1.8102 манат/1EUR (22 сентября - 1.8109 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 сентября установил на уровне 0.0176/1RUB (22 сентября - 0.0177/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 сентября ЦБА установил на уровне 0.0626 манат/1TRY (22 сентября - 0.0627 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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