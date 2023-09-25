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Внешняя политика 25.09.2023 14:27

Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан.

Официальные СМИ Азербайджана транслировали прилет Эрдогана в аэропорт г. Нахчыван.

Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров Алиева и Эрдогана будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, лидеры примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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