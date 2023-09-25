Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан.
Официальные СМИ Азербайджана транслировали прилет Эрдогана в аэропорт г. Нахчыван.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров Алиева и Эрдогана будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.
Кроме того, лидеры примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.
Н.Аббасова
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