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Регион 28.08.2023 18:49

Партия Эрдогана подтвердила, что он планирует посетить Россию на следующей неделе

Партия справедливости и развития (ПСР) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что на следующей неделе он намерен посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание Daily Sabah.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке", - приводит издание слова представителя ПСР Омера Челика.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на турецких чиновников сообщали, что 8 сентября Эрдоган может отправиться в Россию для обсуждения "зерновой сделки" с Путиным.

Также в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.

"Действительно, встреча (с Эрдоганом - ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, ВИЗИТ


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