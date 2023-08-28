Партия Эрдогана подтвердила, что он планирует посетить Россию на следующей неделе

Партия справедливости и развития (ПСР) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что на следующей неделе он намерен посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание Daily Sabah.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке", - приводит издание слова представителя ПСР Омера Челика.
Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на турецких чиновников сообщали, что 8 сентября Эрдоган может отправиться в Россию для обсуждения "зерновой сделки" с Путиным.
Также в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.
"Действительно, встреча (с Эрдоганом - ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.
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