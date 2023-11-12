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Дальнее зарубежье 12.11.2023 16:30

Эрдоган: Международное сообщество игнорирует убийства мусульман

ООН и другие международные организации бездействуют перед лицом массовых убийств армией Израиля мирных жителей сектора Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы еще раз стали свидетелями того, что ООН и другие международные организации неэффективны и слепы, когда гибнут мусульмане. Международное сообщество должно принять меры против массовых убийств в Газе. Однако мы видим, что Совет Безопасности ООН снова бездействует", - сказал турецкий лидер.

Он также подверг критике позицию США на фоне израильско-палестинского конфликта. "Если у Байдена будет подход, согласно которому "Газа - это не земля палестинского народа, а земля оккупирующих ее поселенцев и Израиля", мы не сможем достичь соглашения", -отметил, в частности, он.

По его словам, "хотя правительства ряда стран стремятся оправдать Израиль в своих империалистических интересах, в глазах их обществ является страной-убийцей детей".

Комментируя итоги саммита лидеров ОИС и ЛАГ, глава государства отметил, что совместная декларация по итогам форума "содержит множество пунктов действий и которых никогда раньше не говорилось, определяет поселенцев как террористов".

Президент Эрдоган добавил, что намерен активизировать "телефонную дипломатии" с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта.

По его словам, в израильско-палестинском конфликте "не может быть более благоприятной основы для мира, чем встреча с участием всех действующих лиц в регионе, включая воюющие стороны".

Он также отметил, что Турция - страна, которая предлагает наиболее применимые предложения для решения проблемы. "Турция - ключевая страна для решения кризисов и проблем в регионе", - заявил президент.

Глава государства вновь подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС "не террористическая организация, а люди, которые всеми силами пытаются защитить свои земли и сражаются за свою родину".

Глава государства коснулся и роли Турции в регионе. "В этой географии невозможно выдвигать инициативы или строить планы не учитывая Турцию в этой географии", -подчеркнул он.

"Наш регион должен немедленно избавиться от стран, которые находятся за десятки тысяч километров и хотят установить здесь свое влияние", - отметил турецкий лидер.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЭРДОГАН


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