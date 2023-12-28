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Дальнее зарубежье 28.12.2023 19:18

Посол Израиля не вернется в Анкару, пока Эрдоган президент Турции - глава МИД

Глава израильского МИД Эли Коэн в четверг заявил, что Израиль не вернет в Турцию посла, пока Реджеп Тайип Эрдоган занимает должность президента этой страны, сообщает "Гаарец".

"Посол Израиля не вернется, пока Эрдоган - президент Турции", - приводит газета слова Коэна.

Накануне Эрдоган заявил, что между Нетаньяху и Адольфом Гитлером "нет никакой разницы" в связи с действиями израильских военных в секторе Газа.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что "Эрдоган, который осуществляет геноцид курдов и держит в тюрьме рекордное для мира число журналистов, выступающих против его власти, является последним, кто может проповедовать мораль".

Израильские СМИ напоминают, что в ноябре власти Израиля отозвали посла из Турции после того, как Эрдоган обвинил израильские власти в "совершении военных преступлений". Позднее Анкара также отозвала посла из Израиля.

Позднее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что Турция изучала вопрос о возможности разрыва дипотношений с Израилем, но считает, что это должно быть "коллективным решением совместно с другими мусульманскими странами" - это сделало бы такую меру более эффективной.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, ПОЗИЦИЯ


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