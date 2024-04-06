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Регион 06.04.2024 10:08

В Турции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Власти Турции взяли под стражу двух человек, которых подозревают в связях с израильской разведкой, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

По данным агентства, в ходе операции задержали восемь человек. В отношении двух из них избрали меру пресечения в виде ареста, а остальных после допроса освободили.

"Мы никогда не допустим, чтобы шпионская деятельность, которая ведется против нашего национального единства и солидарности, осуществлялась в пределах нашей страны", - написал Ерликая в социальной сети X.

В свою очередь, телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на турецкого сотрудника службы безопасности передает, что рейды были направлены на турецкого частного детектива и его супругу, которые были связаны с Моссадом в период с 2011 по 2020 год.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ШПИОНАЖ, АРЕСТ


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