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Регион 04.11.2023 17:04

Посол Турции в Израиле вызван в Анкару для консультаций

МИД Турции в субботу объявил о вызове турецкого посла в Израиле на родину для консультаций.

"Ввиду гуманитарной трагедии, которая происходит в секторе Газа из-за продолжающихся атак израильтян на гражданское население и отказа Израиля реагировать на призывы о прекращении огня принято решение о вызове посла Турции в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций", - говорится в коммюнике, распространенном турецким внешнеполитическим ведомством.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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