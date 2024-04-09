Глава МИД Израиля обещает ответные меры на введенные Турцией экспортные ограничения

Глава МИД Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что его страна введет ответные ограничения на товары из Турции, сообщает издание "Гаарец".

"Кац объявил, что Израиль подготовит свои собственные торговые ограничения на продукцию из Турции", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что, по его мнению, Анкара "вновь жертвует своими экономическими интересами, чтобы оказать поддержку ХАМАС".

В МИД Израиля в свою очередь заявили, что Турция "нарушила торговые соглашения с Израилем в одностороннем порядке, и Израиль примет все необходимые меры для ответа" на эти действия.

Ранее сообщалось, что власти Турции со вторника вводят ограничительные меры на экспорт в Израиль. Ограничения затрагивают 54 категории, включая строительную технику, различные металлы и виды топлива.

В ведомстве отметили, что "торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи".

Ранее Израиль не одобрил запрос Турции на доставку гуманитарной помощи жителям Газы по воздуху, когда продовольствие с парашютами сбрасывают с самолетов над жилыми кварталами.