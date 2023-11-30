Глава МИД Израиля: после гуманитарной паузы борьба против ХАМАС будет продолжена

Гуманитарная пауза для обмена удерживаемыми лицами между Израилем и движением ХАМАС сохраняется, но после ее окончания борьба против организации будет продолжена, заявил глава МИД страны Эли Коэн.

"Мы намерены продолжить борьбу, и мы будем это делать. Пока они отпускают заложников, мы будем сохранять (гуманитарную) паузу, но после ее окончания мы продолжим борьбу", - сказал Коэн журналистам на полях СМИД ОБСЕ в Скопье, отвечая на вопрос о том, близки ли стороны к миру.

Он отметил, что Израиль не намерен прекращать борьбу, пока не будут освобождены все заложники и не будет уничтожено движение ХАМАС.

По словам Коэна, весь мир должен объединиться, чтобы "освободить сектор Газа от ХАМАС", чтобы события 7 октября больше никогда не повторились нигде в мире.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.