Глава МИД Колумбии предложил послу Израиля покинуть страну

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва призвал израильского посла Гали Дагана принести извинения за высказывания в отношении колумбийского президента и покинуть страну.

"В истории всемирной дипломатии важной вехой станет бессмысленное высокомерие израильского посла в Колумбии по отношению к президенту республики Густаво Петро. Стыдно. Как минимум попросите прощения и уезжайте", - написал в понедельник Лейва в соцсети Х.

Словесная баталия в соцсетях между Петро и Даганом возникла после того, как президент Колумбии выступил в поддержку палестинцев и обвинил Израиль в применении тактики выжженной земли в секторе Газа. Даган в ответ высмеял высказывания Петро.

Ранее в связи со складывающейся ситуацией Израиль объявил о приостановке экспорта в Колумбию оборудования для обеспечения безопасности. Там назвали высказывания Петро "враждебными и антисемитскими".

Сам колумбийский президент прокомментировал ситуацию так: "Если нужно будет приостановить дипломатические отношения с Израилем, мы их приостановим. Мы не поддерживаем геноцид".