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Внешняя политика 28.07.2023 17:51

Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Колумбии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял копии верительных грамот у нового посла Колумбии в Баку Луиса Фернандо Куартаса Айялы, сообщили в МИД Азербайджана.

"28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Колумбии Луиса Фернандо Куартаса Айялу. Посол вручил министру копии верительных грамот", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОЛУМБИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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