Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Колумбии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял копии верительных грамот у нового посла Колумбии в Баку Луиса Фернандо Куартаса Айялы, сообщили в МИД Азербайджана. "28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Колумбии Луиса Фернандо Куартаса Айялу. Посол вручил министру копии верительных грамот", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Р.Керимов

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