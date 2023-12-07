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Внешняя политика 07.12.2023 18:07

Баку и Богота провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Колумбии провели в Колумбии очередной раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе консультаций были обсуждены состояние отношений двух стран, вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической сферах, областях гуманитарного разминирования, туризма, культуры, образования и т.д.", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Возглавлявший азербайджанскую делегацию на переговорах замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов проинформировал собеседников о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МИД


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