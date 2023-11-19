Турция не исключает разрыва дипотношений с Израилем совместно с другими странами - глава турецкого МИД

Турция в настоящее время использует дипломатические средства для того, чтобы добиться прекращения конфликта в секторе Газа, однако не исключает и другие способы, если дипломатия потерпит неудачу, сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
В частности, министр отметил, что Анкара изучала вопрос о возможности разрыва дипотношений с Израилем, но считает, что это должно быть "коллективным решением совместно с другими мусульманскими странами", что сделало бы эту меру более эффективной.
Ранее в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отозвал из Израиля турецкого посла.
На фоне растущего числа погибших в Газе Эрдоган быстро склонился к поддержке ХАМАС, как "освободительной группировке", и обвинил Израиль в "одном из самых кровавых и жестоких нападений в истории".
Фидан в своем интервью "Аль-Джазире" сказал, что в недавнем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что если США продолжат поддерживать Израиль на фоне непрекращающихся бомбардировок и массовых убийств в Газе, то возникнет новый глобальный кризис.
Одновременно он заявил, что Турция не приемлет никаких дискуссий о том, кто будет управлять Газой после войны без решения о создании двух государств. Фидан сказал, что у Газы нет проблем с управлением. По его словам, проблема палестинского анклава заключается в том, что он находится в состоянии оккупации и постоянно подвергается бомбардировкам.
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