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СНГ 22.02.2024 19:00

Главы МИД РФ и Турции провели переговоры в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Встреча состоялась "на полях" заседания министров иностранных дел "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро.

Лавров накануне встретился с коллегами из Парагвая, Боливии, Бразилии, Мексики и Египта.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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