Главы МИД РФ и Турции провели переговоры в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Встреча состоялась "на полях" заседания министров иностранных дел "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро. Лавров накануне встретился с коллегами из Парагвая, Боливии, Бразилии, Мексики и Египта.

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