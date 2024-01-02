В Турции задержали свыше 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Власти Турции сообщили о задержании 33 человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Израиля, сообщает во вторник Associated Press.
Кроме того, следователи ведут розыск еще 13 подозреваемых. Задержания прошли в городах в восьми провинциях Турции, в частности - в Стамбуле.
По данным турецких СМИ, задержанных подозревают, в частности, в сборе информации о проживающих в Турции палестинцах, а также об израильских активистах, выступающих против действий властей их страны.
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