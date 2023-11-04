Эрдоган более не намерен общаться с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
"Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его", - цитирует слова Эрдогана межарабский телеканал "аль-Арабийя".
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