Эрдоган более не намерен общаться с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. "Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его", - цитирует слова Эрдогана межарабский телеканал "аль-Арабийя".

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