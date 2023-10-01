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Дальнее зарубежье 01.10.2023 19:10

Эрдоган заявил, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ВС страны могут снова начать антитеррористическую операцию у южных границ страны, в Сирии и Ираке. Об этом он сообщил во время заседания в парламенте, передает Haberturk.

"Мы хотим, чтобы все всегда помнили наши слова о том, что однажды ночью мы можем внезапно прийти", - сказал он.

Ранее Эрдоган на ежегодной конференции турецких послов заявил, что его страна намерена продолжать антитеррористические операции для ускорения процесса добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

Он подчеркнул, что Анкара будет продолжать операции до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом, который угрожает территориальной целостности Турции и Ирака.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВС, ЭРДОГАН, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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