Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе встречи Алиев подчеркнул, что сотрудничество Вооруженных сил Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне.

Касаясь первого государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после избрания президентом, президент отметил важность открытия в ходе этого визита нового Центрального командного центра ВВС, говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минобороны Турции заметил, что тесные отношения и контакты между главами двух стран очень положительно повлияли на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и подчеркнул, что осуществляется эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.

В ходе беседы была выражена уверенность, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и в дальнейшем успешно развиваться во всех сферах, в том числе в военной сфере, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

В.Алиев