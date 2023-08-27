Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В ходе встречи Алиев подчеркнул, что сотрудничество Вооруженных сил Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне.
Касаясь первого государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после избрания президентом, президент отметил важность открытия в ходе этого визита нового Центрального командного центра ВВС, говорится в сообщении.
В свою очередь глава Минобороны Турции заметил, что тесные отношения и контакты между главами двух стран очень положительно повлияли на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и подчеркнул, что осуществляется эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.
В ходе беседы была выражена уверенность, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и в дальнейшем успешно развиваться во всех сферах, в том числе в военной сфере, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.
В.Алиев
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