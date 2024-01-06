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Дальнее зарубежье 06.01.2024 18:45

Эрдоган обсудил с Блинкеном заявку Швеции на вступление в НАТО и ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о заявке Швеции на прием в НАТО и о продаже Анкаре истребителей F-16, сообщает агентство "Анадолу".

Еще одной темой разговора стала ситуация в секторе Газе. Также во встрече приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме.

До этого также прошли двусторонние переговоры Блинкена и Фидана. Согласно турецкому МИД, на них речь шла о боевых действиях и гуманитарном кризисе в секторе Газа, о вступлении Швеции в НАТО, о двусторонних и региональных вопросах.

После Турции Блинкен должен направиться в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, на Западный берег реки Иордан и в Египет. В госдепе отмечали, что кроме проблемы сектора Газа, Блинкен намерен обсуждать предотвращение эскалации ситуации в Ливане, сдерживание атак йеменских повстанцев, создание палестинского государства.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела также Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, БЛИНКЕН, ВСТРЕЧА


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