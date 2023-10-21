Эрдоган: решения конфликта без создания Палестины в границах 1967 года не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания.

"В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа и текущие события. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу и чтобы раненые при необходимости могли лечиться в Турции. Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее",- сообщила канцелярия президента Турции.

В сообщении канцелярии говорится, что Эрдоган вновь заявил, что "окончательное решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме".