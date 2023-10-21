Эрдоган: решения конфликта без создания Палестины в границах 1967 года не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания.
"В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа и текущие события. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу и чтобы раненые при необходимости могли лечиться в Турции. Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее",- сообщила канцелярия президента Турции.
В сообщении канцелярии говорится, что Эрдоган вновь заявил, что "окончательное решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме".
Завтра в Тегеране состоится вторая встреча в формате «3+3»
Привлеченные к совместным учениям авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции провели тренировки
Азербайджанский и турецкий спецназ вывел из строя пункты командного управления условного противника
Премьер Ирака предупредил, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти на мировые рынки
Азербайджан и Казахстан обсудили укрепление экономических связей
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире