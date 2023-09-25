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Apple может увеличить производство в Индии в пять раз за 4-5 лет

Американская Apple Inc.планирует увеличить производство в Индии в ближайшие 4-5 лет более чем в пять раз - примерно до $40 млрд, пишет Press Trust of India со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.

По их данным, в прошлом финансовом году, который завершился в марте, выпуск смартфонов компании превысил отметку в $7 млрд.

Apple производит в Индии iPhone и планирует начать выпуск наушников AirPods в следующем году, сообщает новостное агентство. В сентябре американская компания впервые представила произведенный в Индии iPhone 15 в день его глобального выпуска.

В ходе апрельской встречи с индийским премьером Нарендрой Моди глава Apple Тим Кук заявил о стремлении к расширению присутствия и наращиванию инвестиций, тем самым подтвердив долгосрочный курс на создание важного производственного центра компании в стране, писала ранее The Indian Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИНДИЯ, APPLE, ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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