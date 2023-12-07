Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства

Американская Apple Inc. переходит на аккумуляторы для iPhone индийского производства вместо китайского, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников в отрасли.
Компания хочет, чтобы аккумуляторы для iPhone последнего поколения производились в Индии в рамках действий Apple по диверсификации глобальной цепочки поставок и выводу производства из Китая.
Компания проинформировала поставщиков комплектующих о своем предпочтении приобретать батареи для будущего iPhone 16 на индийских заводах, сообщили источники. По их данным, производителям аккумуляторов, таким как китайская компания Desay, было предложено открыть новые предприятия в Индии, а тайваньской Simplo Technology было предложено увеличить производство в Индии для будущих заказов.
"Если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все пойдет хорошо, Apple планирует перенести больше производства для iPhone в Индию", - сказал один из людей, близких к компании.
Правительство Индии на этой неделе сообщило, что TDK (японский поставщик Apple) создает завод площадью 180 акров в штате Харьяна для производства аккумуляторных элементов, которые будут использоваться в iPhone индийского производства. В TDK заявили, что "начали строительство завода в Индии по производству аккумуляторов" и планируют ввести его в строй в 2025 году.
Такие компании, как Desay и Simplo, упаковывают батареи, выпускаемые TDK и другими производителями, в модули и отправляют их сборщикам, таким как Foxconn.
Apple выпускает последний iPhone 15 в Индии и КНР на заводах тайваньских контрактных производителей Foxconn, Pegatron и Wistron.
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