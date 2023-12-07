Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8293 RUR   0.0182 GBR   2.1332 TRY   0.0588

Цена на нефть

06.12 $/bbl +/- WTI 69.38 -2.94 Brent 74.30 -2.90

Дальнее зарубежье 07.12.2023 03:45

Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства

Американская Apple Inc. переходит на аккумуляторы для iPhone индийского производства вместо китайского, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Компания хочет, чтобы аккумуляторы для iPhone последнего поколения производились в Индии в рамках действий Apple по диверсификации глобальной цепочки поставок и выводу производства из Китая.

Компания проинформировала поставщиков комплектующих о своем предпочтении приобретать батареи для будущего iPhone 16 на индийских заводах, сообщили источники. По их данным, производителям аккумуляторов, таким как китайская компания Desay, было предложено открыть новые предприятия в Индии, а тайваньской Simplo Technology было предложено увеличить производство в Индии для будущих заказов.

"Если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все пойдет хорошо, Apple планирует перенести больше производства для iPhone в Индию", - сказал один из людей, близких к компании.

Правительство Индии на этой неделе сообщило, что TDK (японский поставщик Apple) создает завод площадью 180 акров в штате Харьяна для производства аккумуляторных элементов, которые будут использоваться в iPhone индийского производства. В TDK заявили, что "начали строительство завода в Индии по производству аккумуляторов" и планируют ввести его в строй в 2025 году.

Такие компании, как Desay и Simplo, упаковывают батареи, выпускаемые TDK и другими производителями, в модули и отправляют их сборщикам, таким как Foxconn.

Apple выпускает последний iPhone 15 в Индии и КНР на заводах тайваньских контрактных производителей Foxconn, Pegatron и Wistron.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, APPLE, АККУМУЛЯТОРЫ


Похожие новости


Apple может увеличить производство в Индии в пять раз за 4-5 лет Apple будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии дороже, чем в США Apple открыла первый флагманский магазин в Индии Apple собрала первую партию iPhone SE в Индии, готовится начать их продажу на местном рынке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az