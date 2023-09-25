Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8102 RUR   0.0176 GBR   2.0812 TRY   0.0626

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

Дальнее зарубежье 25.09.2023 16:35

Первая партия американских танков М1 Abrams прибыла в Украину

Первую партию американских танков M1 Abrams доставили в Украину в минувшую субботу, сообщает в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона.

"Первые американские танки M1 Abrams прибыли в Украину - несколькими месяцами ранее, чем планировалось изначально, и как раз вовремя, чтобы Киев мог использовать их для контрнаступления, заявили два представителя Минобороны США", - информирует издание.

M1 Abrams, прибывшие в Украину в конце прошлой недели, стали первыми из партии в 31 танк, которые Вашингтон ранее обещал поставить Киеву. Сколько именно танков доставили в Украину, не сообщается.

По информации издания, США в ближайшие месяцы отправят в Украину еще танки M1 Abrams.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Байден пообещал Зеленскому поставку Украине небольшого числа ракет ATACMS Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной поддержки Украины, считает Байден Пентагон продолжит поддержку Украины, несмотря на возможный «шатдаун» Байден подтвердил готовность продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется» - Белый дом Новая помощь США Украине включает кассетные и артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, пулеметы против БПЛА - госдеп США предоставит Украине оружие и технику на $325 млн - Блинкен Первые танки Abrams передадут Украине на следующей неделе - Байден Танки Abrams поставят в Украину в предстоящие дни или недели - Пентагон Разногласия о выделении Украине дополнительных $24 млрд обостряются в Конгрессе США Байден на ГА ООН пообещал продолжать поддерживать Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az