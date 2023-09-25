Первая партия американских танков М1 Abrams прибыла в Украину

Первую партию американских танков M1 Abrams доставили в Украину в минувшую субботу, сообщает в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона.

"Первые американские танки M1 Abrams прибыли в Украину - несколькими месяцами ранее, чем планировалось изначально, и как раз вовремя, чтобы Киев мог использовать их для контрнаступления, заявили два представителя Минобороны США", - информирует издание.

M1 Abrams, прибывшие в Украину в конце прошлой недели, стали первыми из партии в 31 танк, которые Вашингтон ранее обещал поставить Киеву. Сколько именно танков доставили в Украину, не сообщается.

По информации издания, США в ближайшие месяцы отправят в Украину еще танки M1 Abrams.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.