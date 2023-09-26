Lego отказалась от замены «нефтяного» пластика в своих конструкторах

Датский производитель игрушек Lego, крупнейший в мире, отказался от идеи не выпускать элементы конструкторов, изготовленные с использованием нефти, пишет Financial Times со ссылкой на главу компании Нильса Кристиансена.

Два года назад Lego сообщила о завершении испытаний элементов, сделанных из переработанных пластиковых бутылок, а не основанного на нефти АБС-пластика, который компания использует при производстве около 80% деталей своих конструкторов. Ежегодно она выпускает миллиарды таких деталей.

Тем не менее использование нового материала - вторичного полиэтилентерефталата (ВПЭТФ) - требует нового оборудования, которое привело бы к росту выбросов углекислого газа в течение срока жизни продукта, отмечает Кристиансен.

В результате Lego решила попытаться снизить углеродный след АБС-пластика, для изготовления 1 кг которого необходимо около 2 кг нефти.

"Вначале казалось, что проще найти такой волшебный материал или такой новый материал", который позволил бы решить вопрос экологичности, "однако, судя по всему, это не так", заявил глава компании.

"Мы тестировали сотни, сотни материалов, - пояснил он газете. - Ну не получается найти такой".

Lego хотела к 2030 году полностью прекратить использование основанного на нефти пластика в тех примерно 20 материалах, которые используются в ее игровых наборах. В частности, в 2018 году она заменила основанный на нефти полиэтилен на его аналог из растительного сырья, применяемый примерно в 20 видах деталей, включая деревья и кусты.

Кроме того, производитель принимает меры для того, чтобы к 2025 году отказаться от упаковки деталей в одноразовые пластиковые пакеты. В настоящее время многие игровые наборы поставляются с бумажной упаковкой.

Однако заменить АБС-пластик, благодаря которому детали конструкторов не только долговечны, но и могут легко соединяться и разъединяться, оказалась гораздо сложнее, указывает FT.

ВПЭТФ мягче АБС-пластика, приводит издание высказывание отвечающего в Lego за экологичность Тима Брукса. По его словам, чтобы новый материал был сравним с существующим по безопасности и долговечности, необходимы дополнительные ингредиенты. Кроме того, для обработки и сушки ВПЭТФ требуется много энергии.

"Это все равно, что делать велосипед не из стали, а из дерева, - объясняет Брукс. - Масштабирование выпуска [ВПЭТФ] предполагало такие радикальные трансформации с точки зрения производственного оборудования, что нам пришлось поменять на заводах все. И в итоге углеродный след был бы выше. Неприятно".

Теперь Lego хочет сделать каждый компонент АБС-пластика экологичнее за счет постепенного внедрения биологического и вторсырья.

"Уровень экологичности не взлетит сразу с 0% до 100%, но для начала какие-то части будут основаны на биологическом или вторсырье, - уточнил Кристиансен. - Может, 50%, или 30%, или 70% будет основано на нем".

При этом глава Lego признает, что коммуникация с потребителем усложнится, поскольку вначале будет невозможно сказать, насколько сократились выбросы в случае с каждым игровым набором.

Тем не менее Кристиансен настаивает, что новый вектор движения - правильный и поможет компании достичь целей на 2032 год по сокращению выбросов на 37% по сравнению с 2019 годом и полному переходу на экологически чистые материалы.