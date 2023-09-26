Lego отказалась от замены «нефтяного» пластика в своих конструкторах

Датский производитель игрушек Lego, крупнейший в мире, отказался от идеи не выпускать элементы конструкторов, изготовленные с использованием нефти, пишет Financial Times со ссылкой на главу компании Нильса Кристиансена.
Два года назад Lego сообщила о завершении испытаний элементов, сделанных из переработанных пластиковых бутылок, а не основанного на нефти АБС-пластика, который компания использует при производстве около 80% деталей своих конструкторов. Ежегодно она выпускает миллиарды таких деталей.
Тем не менее использование нового материала - вторичного полиэтилентерефталата (ВПЭТФ) - требует нового оборудования, которое привело бы к росту выбросов углекислого газа в течение срока жизни продукта, отмечает Кристиансен.
В результате Lego решила попытаться снизить углеродный след АБС-пластика, для изготовления 1 кг которого необходимо около 2 кг нефти.
"Вначале казалось, что проще найти такой волшебный материал или такой новый материал", который позволил бы решить вопрос экологичности, "однако, судя по всему, это не так", заявил глава компании.
"Мы тестировали сотни, сотни материалов, - пояснил он газете. - Ну не получается найти такой".
Lego хотела к 2030 году полностью прекратить использование основанного на нефти пластика в тех примерно 20 материалах, которые используются в ее игровых наборах. В частности, в 2018 году она заменила основанный на нефти полиэтилен на его аналог из растительного сырья, применяемый примерно в 20 видах деталей, включая деревья и кусты.
Кроме того, производитель принимает меры для того, чтобы к 2025 году отказаться от упаковки деталей в одноразовые пластиковые пакеты. В настоящее время многие игровые наборы поставляются с бумажной упаковкой.
Однако заменить АБС-пластик, благодаря которому детали конструкторов не только долговечны, но и могут легко соединяться и разъединяться, оказалась гораздо сложнее, указывает FT.
ВПЭТФ мягче АБС-пластика, приводит издание высказывание отвечающего в Lego за экологичность Тима Брукса. По его словам, чтобы новый материал был сравним с существующим по безопасности и долговечности, необходимы дополнительные ингредиенты. Кроме того, для обработки и сушки ВПЭТФ требуется много энергии.
"Это все равно, что делать велосипед не из стали, а из дерева, - объясняет Брукс. - Масштабирование выпуска [ВПЭТФ] предполагало такие радикальные трансформации с точки зрения производственного оборудования, что нам пришлось поменять на заводах все. И в итоге углеродный след был бы выше. Неприятно".
Теперь Lego хочет сделать каждый компонент АБС-пластика экологичнее за счет постепенного внедрения биологического и вторсырья.
"Уровень экологичности не взлетит сразу с 0% до 100%, но для начала какие-то части будут основаны на биологическом или вторсырье, - уточнил Кристиансен. - Может, 50%, или 30%, или 70% будет основано на нем".
При этом глава Lego признает, что коммуникация с потребителем усложнится, поскольку вначале будет невозможно сказать, насколько сократились выбросы в случае с каждым игровым набором.
Тем не менее Кристиансен настаивает, что новый вектор движения - правильный и поможет компании достичь целей на 2032 год по сокращению выбросов на 37% по сравнению с 2019 годом и полному переходу на экологически чистые материалы.
Власти Азербайджана отправили медикаменты для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди
В Нахчыване открылся комплекс Минобороны Азербайджана по ремонту различных видов тяжелой военной техники
Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы
Air Canada заказала у Boeing 18 самолетов Dreamliner
Перевалка нефти через терминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-августе выросла на 19,6%
Канадский профсоюз автопрома утвердил новое трудовое соглашение с Ford
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Германский суд признал Netflix виновной в нарушении патента Broadcom
Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache
Nissan планирует отказаться от продажи в Европе неэлектрических машин к 2030 г.
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС