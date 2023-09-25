Эрдоган ждет, что Армения сделает искренние шаги для мира на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе страны 19-20 сентября.
«Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию на своих суверенных территориях. Операция была проведена успешно в очень короткие сроки без какого-либо вреда для мирных жителей, что является поводом для нашей гордости», - сказал Эрдоган в понедельник, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Нахчыване.
«Азербайджанские братья еще раз продемонстрировали всему миру тюркскую справедливость и милосердие», - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что данные процессы открывают новые возможности для нормализации ситуации на Южном Кавказе.
«Я верю, что эта возможность будет оценена. Мы ждем, что Армении примет протянутую руку мира и сделает искренние шаги. Установление мира и процветания в регионе - долг перед нашими народами. Мы решительны и искренни в этом вопросе», - добавил Эрдоган.
Б.Рустамбеков
Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы
Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс
Алиев уверен в успехе процесса интеграции армян Карабаха в общество Азербайджана
Бундесбанк намерен сократить около 5% рабочих мест в рамках плана по модернизации
Атырауский НПЗ в Казахстане остановится на месяц на плановый ремонт
Баку и Анкара договорились о строительстве ж/д Карс-Нахчыван и о поставках "зеленой" энергии из Азербайджана в Турцию
Шуша объявлена культурной столицей исламского мира в 2024 году
Двое азербайджанских военных погибли, еще один получил ранения в результате подрыва на противотанковой мине - Минобороны Азербайджана
Власти Азербайджана продлили до 2 января 2024г специальный карантинный режим из-за COVID-19
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС