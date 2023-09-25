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Регион 25.09.2023 17:26

Эрдоган ждет, что Армения сделает искренние шаги для мира на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе страны 19-20 сентября.

«Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию на своих суверенных территориях. Операция была проведена успешно в очень короткие сроки без какого-либо вреда для мирных жителей, что является поводом для нашей гордости», - сказал Эрдоган в понедельник, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Нахчыване.

«Азербайджанские братья еще раз продемонстрировали всему миру тюркскую справедливость и милосердие», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что данные процессы открывают новые возможности для нормализации ситуации на Южном Кавказе.

«Я верю, что эта возможность будет оценена. Мы ждем, что Армении примет протянутую руку мира и сделает искренние шаги. Установление мира и процветания в регионе - долг перед нашими народами. Мы решительны и искренни в этом вопросе», - добавил Эрдоган.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭРДОГАН, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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