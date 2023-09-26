Прогресс в нормализации между Ереваном и Баку придаст импульс региональным процессам - Эрдоган

Прогресс в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном придаст большой импульс и региональной нормализации, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Достижение прогресса в азербайджано-армянском процессе также придаст большой импульс и региональной нормализации. Мы продолжим работать с Азербайджаном для установления стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе. Надеюсь, что визит в Нахчыван принесет пользу не только нашим двусторонним отношениям, но и всему региону в целом», - сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахчывана.
По его словам, антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном на минувшей неделе в Карабахском регионе, укрепили суверенитет Азербайджана над всем Карабахом. «Что еще более важно, открылось новое окно возможностей для установления постоянного мира и стабильности в регионе», - отметил он.
При этом турецкий лидер выразил надежду на то, что Армения проявит сильную волю вместо того, чтобы затягивать процесс (нормализации отношений с Азербайджаном – ИФ). «Это ожидание я также высказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, с которым разговаривал по телефону 11 сентября. Мы не видим ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить, в случае соблюдения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - добавил Эрдоган.
Р.Ахмедов
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