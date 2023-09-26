Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8006 RUR   0.0177 GBR   2.0751 TRY   0.0625

Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

Регион 26.09.2023 17:14

Прогресс в нормализации между Ереваном и Баку придаст импульс региональным процессам - Эрдоган

Прогресс в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном придаст большой импульс и региональной нормализации, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Достижение прогресса в азербайджано-армянском процессе также придаст большой импульс и региональной нормализации. Мы продолжим работать с Азербайджаном для установления стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе. Надеюсь, что визит в Нахчыван принесет пользу не только нашим двусторонним отношениям, но и всему региону в целом», - сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахчывана.

По его словам, антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном на минувшей неделе в Карабахском регионе, укрепили суверенитет Азербайджана над всем Карабахом. «Что еще более важно, открылось новое окно возможностей для установления постоянного мира и стабильности в регионе», - отметил он.

При этом турецкий лидер выразил надежду на то, что Армения проявит сильную волю вместо того, чтобы затягивать процесс (нормализации отношений с Азербайджаном – ИФ). «Это ожидание я также высказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, с которым разговаривал по телефону 11 сентября. Мы не видим ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить, в случае соблюдения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - добавил Эрдоган.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭРДОГАН, АРМЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Эрдоган ждет, что Армения сделает искренние шаги для мира на Южном Кавказе Эрдоган: мы пока не видим достаточных шагов Еревана для нормализации отношений с Анкарой и Баку Турция предпримет определенные шаги по нормализации отношений с Арменией, по мере устранения проблем между Ереваном и Баку – Эрдоган Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе наступит новая эра – Эрдоган Эрдоган назвал Армению препятствием для мира и стабильности на Южном Кавказе Эрдоган считает необходимыми переговоры Баку и Еревана при содействии Москвы Эрдоган призвал использовать любые международные площадки для осуждения Армении за оккупацию территорий Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az