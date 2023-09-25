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Карабах 25.09.2023 18:15

Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы

В городе Ходжалы в понедельник состоялась очередная встреча ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает Администрация президента Азербайджана.

«На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение шагами, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных на встрече в Евлахе 21 сентября, особенно оказания гуманитарной помощи, поставок топлива и восстановления электроснабжения», - подчеркивает Администрация.

Мамедов проинформировал о мерах, которые будут реализованы на следующем этапе. Было отмечено, что пожилым жителям армянского происхождения, оказавшимся в одиночестве в некоторых населенных пунктах, оказана первая медицинская помощь и они находятся под наблюдением врача. Представителям Международного комитета Красного Креста предложено создать условия для встречи с этими лицами, для передачи их членам семей или соответствующим медицинским учреждениям.

С целью определения текущих направлений действий, по вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, достигнута договоренность по созданию совместной рабочей группы с представителями, занимающимися коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории, в том числе по городу Ханкенди.

«Предложено, чтобы медицинское обслуживание в полевом госпитале, который предлагается возвести вблизи города Ханкенди или в направлении Ходжалы, было организовано совместно азербайджанскими и армянскими медицинскими работниками. Также предложено создать мобильную службу по доставке продуктов питания силами азербайджанского и армянского служебного персонала», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим хроническими тяжелыми заболеваниями или нуждающимся в специальном хирургическом вмешательстве.

Помимо этого, на встрече была подчеркнута важность формирования совместных мобильных медицинских бригад, состоящих из медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказывающих медицинские услуги одиноким людям в отдаленных селах.

«Подчеркнуто предложение организовать визиты представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе, в Баку или другие города Азербайджана, и отмечается, что подобные инициативы важны с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также реализацию мер по укреплению доверия», - указано в информации.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время следующей встречи для обсуждения результатов проделанной работы и определения дальнейших шагов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, РЕНИНТЕГРАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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