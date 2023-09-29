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Карабах 29.09.2023 20:03

Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха реинтеграцию и другие вопросы

В Евлахе в пятницу состоялась очередная встреча с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Администрация президента Азербайджана.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и в этой связи представленный Азербайджаном план реинтеграции. Была дана высокая оценка обеспечению свободного передвижения гражданских лиц, отправка гуманитарной помощи, удовлетворение потребностей в топливе и продовольствии.

«Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана во время пожара в пригороде Ханкенди, в частности за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи, необходимых для тушения пожара, оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Также была выражена просьба соответствующим государственным структурам Азербайджана принять меры по организации услуг мобильной связи, телевидения и радиовещания», - подчеркивает Администрация.

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, проинформировал о процедурах и социальных услугах, связанных с процессом реинтеграции.

Он сообщил, что для решения хозяйственных, коммунальных и других вопросов 2 октября запланирован визит членов рабочей группы, по социальным, гуманитарным, экономическим и инфраструктурным вопросам в Карабахском регионе, в город Ханкенди.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, РЕНИНТЕГРАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы

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