Доходы и расходы проекта госбюджета-2024 увеличены на 408 млн манат – Минфин

Министерство финансов Азербайджана сообщило, что правительство страны при рассмотрении проекта госбюджета на 2024 год приняло решение об увеличении доходной и расходной частей на 408 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в соответствии с этим, доходы госбюджета на следующий год теперь прогнозируются на уровне 34 млрд 173 млн манатов (+1,2% от прогноза на 2023 год – ИФ), расходы – 36 млрд 763 млн манатов (+0,5% - ИФ). Дефицит госбюджета сохранен на уровне 2 млрд 590 млн манатов.
Ранее сообщалось, что правительство на заседании 23 сентября одобрило проект госбюджета на следующий год и приняло решение представить документ на рассмотрение президента Азербайджана.
Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.
А.Азизов
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