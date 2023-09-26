Зангезурский коридор может пройти через Иран, если Армения не окажет поддержку проекту - Эрдоган

Проект создания Зангезурского коридора является стратегическим вопросом, и он должен быть реализован, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Проект установления прямых связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана посредством наземных и железнодорожных линий (Зангезурский коридор) укрепит наши отношения (Баку и Анкары – ИФ). По этой причине мы сделаем все возможное, чтобы, как можно, скорее открыть этот коридор. Запуск этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, является стратегическим вопросом и должен быть реализован», - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахчывана.

Турецкий президент отметил, что с открытием Зангезурского коридора автомобили/поезда, выходящие из Баку, смогут прибывать напрямую в турецкую провинцию Карс.

Он также отметил, что Зангезурский и Лачинский транспортные маршруты необходимо превратить «в коридоры мира»

«Наше желание – открыть эти пути, превратив их в коридоры мира. Невозможно представить себе коридор, в котором все еще доминирует война. Поэтому, если мы хотим рассматривать и Зангезурский, и Лачинский маршруты как коридоры мира, нам необходимо решить этот вопрос без каких-либо конфликтов и шума», - добавил президент Турции.

Говоря о железнодорожном сегменте Зангезуского коридора, он отметил, что поезд, следующий из Турции, пройдет по данному коридору через Нахчыван и Армению и направится в Азербайджан.

«Если же Армения (не будет содействовать проекту – ИФ), куда он пойдет? Он (Зангезурский коридор – ИФ) пройдет через Иран. Отрадно видеть и позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу. Потому что, если есть положительные сигналы со стороны Ирана, это значит, может быть создана возможность перехода (из Турции и Нахчывана –ИФ) в Иран и далее в Азербайджан», - сказал Эрдоган.

Н.Аббасова