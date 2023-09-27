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Карабах 27.09.2023 12:23

Британский золотодобытчик отслеживает ситуацию в Карабахе для получения доступа к месторождениям Гызылбулаг и Демирли

Британская компания Anglo Asian Mining PLC (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане - ИФ-Аз) отслеживает ситуацию в Карабахском экономическом районе Азербайджана в ожидании получения доступа к золотоносному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли.

«В прессе появились сообщения о том, что правительство Азербайджана вернуло контроль над рудником Демирли/Гызылбулаг, который расположен на наших контрактных территориях. Мы внимательно следим за последними событиями в Карабахе и будем держать акционеров в курсе дела», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации компании.

Золотодобытчик отмечает, что рассчитывает получить разрешение от официальных властей Азербайджана на доступ к месторождениям Гызылбулаг и Демирли.

«Правительство создаст условия для обеспечения компании физического доступа в регион для проведения разведки и добычи полезных ископаемых», - отмечает ААМ.

По информации Anglo Asian Mining PLC, контрактная территория Гызылбулаг площадью 462 кв. км имеет несколько шахт и обладает отличным потенциалом для разведки, «о чем свидетельствует наличие множества месторождений полезных ископаемых и известных объектов в регионе».

«Имеются данные о том, что на медно-золотом руднике Гызылбулаг до его закрытия несколько лет назад добывалось до 35 тыс. унций золота в год, что указывает на наличие системы минерализации золота», - говорится в информации.

Контрактный участок - Демирли - примыкает к контрактной площади Гызылбулаг (в Тертерском районе - ИФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что позволит расширить зону разработки на северо-восток. Демирли занимает площадь 74 кв. км. В данный контрактный участок входит медно-молибденовое месторождение Демирли. По неподтвержденным данным на январь 2016 года, месторождение содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В 2022 году компанией AAM в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2021г на 11,4% - ИФ), серебра - 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди - 2,516 тыс. тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию.

Н.Аббасова

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Тэги: ААМ, КАРАБАХ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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