Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане

Больше двух десятков человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, в перестрелке в селе Леваши, где погибли два человека, в том числе полицейский, принимали участие порядка 25 человек. Четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, помимо госпитализированных могут быть ещё несколько раненых.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки в дагестанском селении Леваши погибли два человека, в том числе полицейский. Личность стрелявшего установлено, он объявлен в розыск. Он и другие участники конфликта скрылись на четырёх автомобилях.