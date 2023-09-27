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Происшествия 27.09.2023 23:15

Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане

Больше двух десятков человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, в перестрелке в селе Леваши, где погибли два человека, в том числе полицейский, принимали участие порядка 25 человек. Четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, помимо госпитализированных могут быть ещё несколько раненых.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки в дагестанском селении Леваши погибли два человека, в том числе полицейский. Личность стрелявшего установлено, он объявлен в розыск. Он и другие участники конфликта скрылись на четырёх автомобилях.

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Тэги: ДАГЕСТАН, ПЕРЕСТРЕЛКА, ПОДРОБНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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