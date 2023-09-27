Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане

Больше двух десятков человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.
"По предварительным данным, в перестрелке в селе Леваши, где погибли два человека, в том числе полицейский, принимали участие порядка 25 человек. Четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, помимо госпитализированных могут быть ещё несколько раненых.
Как сообщалось ранее, в результате перестрелки в дагестанском селении Леваши погибли два человека, в том числе полицейский. Личность стрелявшего установлено, он объявлен в розыск. Он и другие участники конфликта скрылись на четырёх автомобилях.
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