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Происшествия 28.09.2023 11:03

Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ

Гражданин Армении Рубен Варданян решением суда в Азербайджане арестован в качестве подозреваемого лица, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В заявлении СГБ отмечается, что в отношении Варданян выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом и участие в их деятельности), 318.1 (незаконное пересечение границ Азербайджана).

СГБ отмечает, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов.

"Варданян проник на территорию Азербайджана - в зону временной дислокации российского миротворческого контингента (Карабахский регион страны - ИФ) и принимал участие в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением, повлекшие за собой гибель людей и другие тяжкие последствия", - подчеркивает спецслужба.

Кроме того, направляя средства на организацию террористической деятельности этих незаконных вооруженных формирований он тем самым финансировал терроризм, утверждает СГБ.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Варданян был задержан 27 сентября на ППП "Лачин" при попытке выехать из Азербайджана в Армению.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВАРДАНЯН, АРЕСТ

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