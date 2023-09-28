Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7858 RUR   0.0175 GBR   2.0639 TRY   0.0622

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

Карабах 28.09.2023 12:57

Власти Азербайджана направят около 34 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Сарыджалы Агдамского района

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 34 млн манатов на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с независимой компанией «6-CI MARTABA» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 33,714 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору - до 7 июля 2024 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГДАМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


Похожие новости


Власти Азербайджана направят около 136 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Хыдырлы Агдамского района В селе Хыдырлы Агдамского района построят более 700 индивидуальных жилых домов В селе Сарыджалы Агдамского района построят свыше 200 индивидуальных жилых домов В селе Кенгерли Агдамского района построят около 300 индивидуальных жилых домов Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году Строительство ж/д Барда-Агдам завершится в 2023 году

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az