Власти Азербайджана направят около 34 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Сарыджалы Агдамского района

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 34 млн манатов на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с независимой компанией «6-CI MARTABA» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 33,714 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору - до 7 июля 2024 года.

Р.Керимов