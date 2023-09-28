Власти Азербайджана направят около 34 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Сарыджалы Агдамского района

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 34 млн манатов на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Сарыджалы Агдамского района.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с независимой компанией «6-CI MARTABA» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 33,714 млн манатов.
Срок выполнения работ по договору - до 7 июля 2024 года.
Р.Керимов
Азербайджан в январе-июле экспортировал около 1,6 т золота
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели свыше $29 млн
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
На Грецию обрушился шторм «Элиас»
Министр обороны Франции привез в Киев промышленников для обсуждения партнерства с Украиной в области ВПК
НАТО готовится отслеживать в режиме реального времени угрозы подводной инфраструктуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС