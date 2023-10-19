Строительство ж/д и автовокзального комплекса в Агдаме завершится к 2025г

Строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме будет завершено до конца 2024 года, сообщил заместитель спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.
«Строительство же автомобильной дороги Барда-Агдам, протяженностью, 44 км находится на стадии завершения»,- сказал Гаджиев в четверг.
Он также сообщил, что начались земляные работы в ряде населенных пунктах и селах Агдамского района.
«В ближайшее время будет дан старт работам по строительству домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. Другие села находятся на стадии проектирования», - подчеркнул Гаджиев.
Б.Рустамбеков
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