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Карабах 19.10.2023 15:44

Строительство ж/д и автовокзального комплекса в Агдаме завершится к 2025г

Строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме будет завершено до конца 2024 года, сообщил заместитель спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

«Строительство же автомобильной дороги Барда-Агдам, протяженностью, 44 км находится на стадии завершения»,- сказал Гаджиев в четверг.

Он также сообщил, что начались земляные работы в ряде населенных пунктах и селах Агдамского района.

«В ближайшее время будет дан старт работам по строительству домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. Другие села находятся на стадии проектирования», - подчеркнул Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГДАМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОКЗАЛ


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