МИД Азербайджана: Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным решением

В Баку осудили заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе, призвав армян региона не покидать места своего проживания.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября 2023 года о том, что проживающие в Карабахском регионе Азербайджана армяне подверглись «этнической чистке», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Там отметили, что премьер Армении противоречит сам себе, так как 21 сентября заявлял об отсутствии угрозы армянским жителям со стороны Азербайджана. «Но сегодняшним этим тревожным нарративом премьер Армении стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и процессу реинтеграции (армян Карабаха – ИФ), а также подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает МИД.

В ведомстве заявили, что «руководство Армении упускает из виду, что институты центральной власти Азербайджана оперативно приступили к реализации необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворению насущных потребностей армян Карабахского региона».

«Пашиняну хорошо известно, что нынешний выезд армян Карабахского региона Азербайджана является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Если некоторые слои армянского населения не хотят жить в рамках законодательств Азербайджана, мы не можем заставить их это сделать», - добавили в министерстве.

В МИД призвали «армян (Карабаха – ИФ) не покидать места своего проживания и стать частью многонационального Азербайджана».

В ведомстве добавили, что «для установления мира и безопасности в регионе Армения должна перестать чинить препятствия на пути процесса реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран».

Р.Керимов