Агрессивная риторика премьер-министра Армении вредит мирным перспективам – МИД Азербайджана

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе сессии Европарламента 17 октября 2023 года еще раз продемонстрировало, что официальный Ереван, продолжая агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана, полон решимости еще больше подорвать перспективы по мирному соглашению, заявляет МИД Азербайджана.
«Оскорбительно слышать подобные заявления от Армении, которая позиционирует себя как мирная, демократическая страна, уважающая международное право, но не отказывающаяся от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - отмечается в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявляет, что агрессивная риторика премьер-министра Армении вредит мирным перспективам.
«В то время, когда отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются, и после устранения угрозы, исходящей от так называемого армянского режима и незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, возникли исторические возможности по превращению Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества, продолжающаяся агрессивная риторика премьер-министра Армении вредит мирным перспективам», - говорится в заявлении МИД.
Б.Рустамбеков
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