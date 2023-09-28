Ночной взрыв на складе в Ташкенте повредил 26 многоэтажных домов

В Ташкенте около 600 квартир в 26 многоэтажных домах, а также одна школа и два детских сада получили повреждения в результате взрыва и пожара на промышленном складе, сообщила в четверг пресс-служба хокимията (администрации) города.

"В 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в ночь на четверг на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом. После взрыва возник пожар на площади в 10 тыс. кв.м.

В результате взрыва погиб 15-летний подросток, на которого упала оконная рама, выбитая взрывной волной. Пострадали более 160 человек, 24 из которых госпитализированы.

Власти Ташкента заявили, что возместят ущерб жителям домов, поврежденных при взрыве и пожаре.

Созданная по поручению президента Узбекистан правительственная комиссия займется изучением причин ЧП, устранением его последствий и оказанием помощи пострадавшим.