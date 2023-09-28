Ночной взрыв на складе в Ташкенте повредил 26 многоэтажных домов

В Ташкенте около 600 квартир в 26 многоэтажных домах, а также одна школа и два детских сада получили повреждения в результате взрыва и пожара на промышленном складе, сообщила в четверг пресс-служба хокимията (администрации) города.
"В 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши", - говорится в сообщении.
Мощный взрыв прогремел в ночь на четверг на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом. После взрыва возник пожар на площади в 10 тыс. кв.м.
В результате взрыва погиб 15-летний подросток, на которого упала оконная рама, выбитая взрывной волной. Пострадали более 160 человек, 24 из которых госпитализированы.
Власти Ташкента заявили, что возместят ущерб жителям домов, поврежденных при взрыве и пожаре.
Созданная по поручению президента Узбекистан правительственная комиссия займется изучением причин ЧП, устранением его последствий и оказанием помощи пострадавшим.
В первом ЖК в Джебраиле будет 718 квартир
Власти Азербайджана проведут регистрацию армян, проживающих в Карабахском регионе
МИД Азербайджана: Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным решением
Баку и Пекин обсудили перспективы создания предприятий по производству автобусов с электроприводом
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны
Китай в августе нарастил экспорт легковушек в Азербайджан в 1,4 раза м/м
Скончался актер, сыгравший роль профессора Дамблдора
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС