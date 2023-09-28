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Транспорт и связь 28.09.2023 17:49

Скидка 29% от AZAL в честь Дня туризма 29 сентября

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма.

Только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании AZAL.

Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года.

Авиабилеты по акции можно приобрести в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».

Отметим, что акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».

Отправляйтесь в незабываемые путешествия с AZAL, планируя свой отдых заранее!

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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