Скидка 29% от AZAL в честь Дня туризма 29 сентября

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма.
Только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании AZAL.
Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года.
Авиабилеты по акции можно приобрести в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».
Отметим, что акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».
Отправляйтесь в незабываемые путешествия с AZAL, планируя свой отдых заранее!
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
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