AzerGold завершило платежи по процентам держателям облигаций на $20 млн

Срок обращения процентных необеспеченных бездокументарных именных облигаций, эмитированных ЗАО "AzerGold" в 2020 году, завершила, выплачен последний платеж в размере $200 тыс. по процентам держателям облигаций.
"Осуществлен последний, 12-й купонный платеж на сумму $200 тыс. по облигациям AzerGold, выпущенных в обращение в 2020 году на Бакинской фондовой бирже. В результате 12-ти купонных выплат, наряду с процентными доходами в размере $2,4 млн на счета держателей облигаций были перечислены основные средства в размере $20 млн. На этом процесс распределения средств между инвесторами на общую сумму $22,4 млн завершился", - говорится в сообщении общества.
Как сообщалось, облигации "AzerGold" номинальной стоимостью $100 с общим объемом эмиссии $20 млн были выпущены в обращение в два транша 24 сентября и 30 ноября 2020 года по купонной ставке 4% годовых.
Средняя доходность предназначенных для широкой публики облигаций, в качестве андеррайтера которых выступила инвестиционная компания "Pasha Kapital", составила 3,35 %.
AzerGold средства, вырученные от размещения облигаций, направила на увеличение ресурсов месторождений "Човдар" (Дашкесанский район), "Кохнамадан" (Бялакянский район) и "Гарадаг" (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям.
AzerGold создано в 2015 году и занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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