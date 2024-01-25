AzerGold планирует 29 января размещение облигаций на $20 млн

ЗАО "AzerGold" 29 января 2024 года проведет аукцион по размещению облигаций на $20 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.
Облигации эмитируются со сроком обращения 3 года и по ставке 6% годовых. Выплаты процентов будут осуществляться ежеквартально.
Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу.
Андеррайтером размещения облигаций выступит "Инвестиционная компания PASHA Kapital".
AzerGold средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на реализацию проекта Човдар и др. проекты для увеличения прибыли.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Уставный капитал общества равен 233,3 млн манатов, все акции принадлежат государству. Активы общества оцениваются в 802 млн манатов.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Х.Насирзаде
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