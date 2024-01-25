Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8489 RUR   0.0192 GBR   2.1608 TRY   0.0562

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 75.09 +0.72 Brent 80.04 +0.49

Бизнес и законодательство 25.01.2024 15:08

AzerGold планирует 29 января размещение облигаций на $20 млн

ЗАО "AzerGold" 29 января 2024 года проведет аукцион по размещению облигаций на $20 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

Облигации эмитируются со сроком обращения 3 года и по ставке 6% годовых. Выплаты процентов будут осуществляться ежеквартально.

Эмиссия разделена на 200 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу.

Андеррайтером размещения облигаций выступит "Инвестиционная компания PASHA Kapital".

AzerGold средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на реализацию проекта Човдар и др. проекты для увеличения прибыли.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Уставный капитал общества равен 233,3 млн манатов, все акции принадлежат государству. Активы общества оцениваются в 802 млн манатов.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


AzerGold планирует размещение трехлетних облигаций на $20 млн AzerGold завершило платежи по процентам держателям облигаций на $20 млн AzerGold осуществило второй платеж по процентам держателям облигаций на $20 млн AzerGold не планирует новой эмиссии корпоративных облигаций AzerGold выплатило первые проценты держателям облигаций на $20 млн AzerGold разместила облигации на $10 млн, спрос превысил предложение в 1,8 раза AzerGold планирует размещение II транша облигаций на $10 млн AzerGold планирует размещение I транша облигаций на $10 млн AzerGold осуществит эмиссию трехлетних облигаций на $20 млн AzerGold выйдет на рынок облигаций для финансирования разработки месторождений драгметаллов в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az