Канцлер ФРГ примет в Берлине лидеров пяти стран Центральной Азии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу проведет встречу с президентами пяти центрально-азиатских стран в Берлине.

Европейские СМИ отмечают, что это первый случай, когда лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана проведут совместные переговоры с главой страны-члены ЕС.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что на встрече будут обсуждаться, в частности двусторонние отношения, экономические связи и сотрудничество в сфере энергетики.

Накануне состоялись двусторонние переговоры Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По их итогам Токаев заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

В мае лидеры центрально-азиатских стран участвовали во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. А ранее в сентябре в Нью-Йорке впервые прошли переговоры президента США Джо Байдена с президентами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На них главы государств обсудили, в том числе тему энергетической безопасности.