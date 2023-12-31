Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье отправился с визитом в города на северо-западе страны, где после мощных ливней разлились реки и вызвали затопления населенных пунктов, сообщает агентство Associated Press.

Канцлер на вертолете облетел и осмотрел с воздуха территории Нижней Саксонии, чтобы получить представление о ситуации с наводнениями в этой части ФРГ. Приземлившись в городе Ферден, он поблагодарил полицию, пожарных, военных и добровольцев среди граждан за совместные усилия в обеспечении безопасности.

По словам губернатора Нижней Саксонии Штефана Вайля, тысячи добровольцев заполняли и распределяли мешки с песком, чтобы защитить дома и здания в городе от затопления. Пожарным пришлось сооружать мобильные дамбы, чтобы защитить города, но во многих случаях этой меры оказалось недостаточно, и людей пришлось эвакуировать на севере и востоке ФРГ.

Аналогичные действия предпринимают жители и экстренные службы в соседних землях: в Баден-Вюртемберге на юго-западе ФРГ, в Тюрингии на востоке Германии. В Тюрингии в воскресенье объявили чрезвычайное положение из-за угрозы затопления нескольких населенных пунктов.

Германия в конце декабря столкнулась с масштабными паводками: плотины из-за мощных ливней не справились с водными массами, в результате чего многие реки по всей стране вышли из берегов.