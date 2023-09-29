Азербайджану необходимы энергичные меры по декарбонизации - BCG

Азербайджану необходимо предпринять энергичные меры по декарбонизации, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и эффективно развивать ресурсную базу, считает управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Антон Косач.
«Углеводороды остаются важной частью энергобаланса во всем мире и в Азербайджане. Однако Азербайджану потребуется предпринять энергичные меры по декарбонизации. Это нужно для того чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и эффективно развивать ресурсную базу. Это также важно для укрепления статуса страны как надежного поставщика доступных и качественных энергоресурсов для стран ЕС и других крупных рынков», - сказал Косач.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» Центр развития энергетики Boston Consulting Group (BCG) в пятницу опубликовал «The Energy Transition Blueprint» («План энергетического перехода»).
В публикации отмечается, что «гонка декарбонизации» началась в 2010-х годах, а ее пик пришелся на 2020-2021гг.
«Примерно в это время Азербайджаном были поставлены амбициозные цели по сокращению выбросов на 30% до 2030 года. Остается 7 лет, что примерно соответствует одному инвестиционному циклу для крупных компаний. Чтобы осуществить задуманное и преодолеть разрыв с теми участниками рынка, которые стартовали намного раньше, стране необходимо удвоить усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии, в том числе, обеспечить финансирование. Чтобы уложиться в отведенные сроки и бюджет, потребуется тщательное тестирование, а также совместная поддержка регулирующих, инженерных и финансовых организаций», - считают в BCG.
Аналитики компании считают важным увеличить число квалифицированных кадров в этом направлении в Азербайджане. «Особенно важно обеспечить наличие квалифицированных кадров. В этом могут помочь, в частности, специализированные программы обучения и переобучения в вузах, ориентированных на подготовку кадров для новых секторов экономики. Создание и запуск таких программ - это первоочередная задача, которую необходимо решить в ближайшие год-два», - считает Косач.
Согласно исследованию, в мире для финансирования энергетического перехода необходимы инвестиции в объеме $37 трлн до 2030 года. На сегодняшний день выделено не более $19 трлн, что означает дефицит в $18 трлн. «Сети электропередачи требуют не меньших вложений, чем новые мощности для производства солнечной и ветряной энергии, поскольку чтобы обеспечить достаточную пропускную способность. И, хотя в нефтегазовом секторе будет происходить поэтапное сокращение, при этом сохранится необходимость выборочных инвестиций, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии», - считают аналитики компании.
В публикации указывается, что большинство сценариев достижения углеродной нейтральности предусматривают, что к 2030 году доля нефти и газа в структуре энергоресурсов сократится до 50-80% от уровня 2021 года, причем имеющиеся на сегодня энергоресурсы не будут достаточны для удовлетворения потребностей в 2030 году и позднее. Поэтому следует развивать те проекты, которые позволяют осуществлять нефте- и газодобычу с наименьшими затратами и минимальным количеством углеродных выбросов.
А.Азизов
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