НС AzerGold обсудил расширение геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабахе и В.Зангезуре

Вопросы процесса добычи и экспортные цели, стратегия развития, повышение прибыльности, политика расширения ЗАО «AzerGold» на зарубежные рынки обсуждены на заседание Наблюдательного Совета общества.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AzerGold, на заседании также были затронуты вопросы, связанные с расширением геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабахе и Восточном Зангезуре, реализацией совместных горнодобывающих проектов в Центральной Азии и других странах.
Министерством экономики отмечен вклад AzerGold в развитие и прозрачность внутреннего ювелирного рынка, озвучены дополнительные меры, предусмотренные для реализации в этом направлении.
Кроме этого, обсуждалась новая ценовая политика в связи с продажей золотых монет и слитков на местном розничном рынке и возможности производства новых видов золотых слитков на основе современных технологий.
Для обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующих указов и распоряжений президента Азербайджана, на заседании рассмотрены осуществленные работы и меры, предпринятые обществом в течение текущего года, приняты соответствующие решения по вышеуказанным вопросам.
Б.Рустамбеков
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