Horizon Capital по итогам очередного инвестраунда увеличила размер фонда HCGF IV до $298 млн

Американская компания по управлению фондами прямых инвестиций Horizon Capital закрыла третий инвестиционный раунд для фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), по итогам которого его размер вырос с $254 млн до $298 млн.

"Нам удалось привлечь свыше 65% капитала частного сектора от (...) семейных офисов, фондов и других инвесторов, а также получить пополнение в размере $10 млн от ЕБРР, что повышает их обязательства с $40 млн до $50 млн", - сообщила основатель и CEO Horizon Capital Елена Кошарная в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Предполагается, что финальный раунд привлечения инвестиций в фонд продлится до 31 декабря 2023 года.

Фонд создан для инвестиций в основном в быстрорастущие технологические и экспортоориентированные компании со средней капитализацией, работающие ы Украине и в Молдове и конкурентоспособные на глобальном рынке. Международная финансовая корпорация (IFC), как один из инвесторов, уточняла, что фонд будет инвестировать $10-30 млн для приобретения миноритарных пакетов акций 10-15 компаний в Украине и в Молдове со средней капитализацией $50-150 млн.

В конце апреля Horizon Capital сообщила о закрытии второго раунда инвестиций и привлечении в фонд $254 млн при его целевом размере в $250 млн.

С того времени HCGF IV заявил об одной инвестиции - в украинскую компанию Preply - оператора платформы для изучения иностранных языков онлайн, без уточнения конкретной суммы.

Horizon Capital - крупная инвестиционная компания, управляющая шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами в $1,4 млрд, среди которых также - WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF III ($200 млн), а также HCGF II ($258,3 млн). Средства указанных фондов были инвестированы в более чем 160 компаний.