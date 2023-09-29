Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

Бизнес и законодательство 29.09.2023 22:19

Horizon Capital по итогам очередного инвестраунда увеличила размер фонда HCGF IV до $298 млн

Американская компания по управлению фондами прямых инвестиций Horizon Capital закрыла третий инвестиционный раунд для фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), по итогам которого его размер вырос с $254 млн до $298 млн.

"Нам удалось привлечь свыше 65% капитала частного сектора от (...) семейных офисов, фондов и других инвесторов, а также получить пополнение в размере $10 млн от ЕБРР, что повышает их обязательства с $40 млн до $50 млн", - сообщила основатель и CEO Horizon Capital Елена Кошарная в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Предполагается, что финальный раунд привлечения инвестиций в фонд продлится до 31 декабря 2023 года.

Фонд создан для инвестиций в основном в быстрорастущие технологические и экспортоориентированные компании со средней капитализацией, работающие ы Украине и в Молдове и конкурентоспособные на глобальном рынке. Международная финансовая корпорация (IFC), как один из инвесторов, уточняла, что фонд будет инвестировать $10-30 млн для приобретения миноритарных пакетов акций 10-15 компаний в Украине и в Молдове со средней капитализацией $50-150 млн.

В конце апреля Horizon Capital сообщила о закрытии второго раунда инвестиций и привлечении в фонд $254 млн при его целевом размере в $250 млн.

С того времени HCGF IV заявил об одной инвестиции - в украинскую компанию Preply - оператора платформы для изучения иностранных языков онлайн, без уточнения конкретной суммы.

Horizon Capital - крупная инвестиционная компания, управляющая шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами в $1,4 млрд, среди которых также - WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF III ($200 млн), а также HCGF II ($258,3 млн). Средства указанных фондов были инвестированы в более чем 160 компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИНВЕСТИЦИИ, HORIZON, ФОНД


Похожие новости


Украина хочет стать энергохабом Европы, на что потребуется почти $400 млрд - Минэнерго Инвестиции в авиастроение в Украине за 10 лет достигнут $1,3 млрд - премьер NEQSOL Holding может инвестировать в отрасль стройматериалов и цемента в Украине Азербайджан в 2020г может инвестировать в Украину до $2 млрд Азербайджан планирует вложить $1,5 млрд в экономику Украины Зеленский рассчитывает на американские инвестиции в добычу углеводородов на Украине Украина в начале 2020г представит Азербайджану список инвестиционных проектов Президент SOCAR вошел в обновленный состав Национального инвестиционного совета Украины Азербайджан инвестировал $362 млн в экономику Украины - Мустафаев Азербайджано-украинский товарооборот удвоился за 8 месяцев 2017г - министр экономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az