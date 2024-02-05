ЕС предоставит Международной финансовой корпорации гарантии по инвестициям для Украины

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о подписании с Международной финансовой корпорацией (IFC) гарантийного соглашения по поддержке инвестиций для восстановления Украины.
"В рамках соглашения Европейский союз предоставит IFC, члену Группы Всемирного банка, до 90 млн евро финансовых гарантий для поддержки инвестиций на Украине в рамках программы IFC Better Futures (BFP)", - сообщается в совместном коммюнике сторон, опубликованном в Брюсселе.
Ожидается, что частные инвестиции в рамках программы достигнут более 500 млн евро по всем секторам, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранению средств к существованию, отмечается в документе.
"Это соглашение является еще одним примером нашего превосходного сотрудничества с IFC в наших усилиях по увеличению инвестиций в Украину. Эта гарантия EFSD+ (The European Fund for Sustainable Development Plus) поможет восстановить инфраструктуру страны, поддержать ее бизнес-сектор и повысить устойчивость ее экономики, подтверждая приверженность Европейского союза поддержке Украины в это время кризиса", - прокомментировал подписание член ЕК по политике соседства и расширению ЕС Оливер Варгейи.
Европейский фонд устойчивого развития плюс (EFSD+) является частью инвестиционной структуры Европейского союза. Он поддерживает государственные и частные инвестиции в странах-партнерах по всему миру, предоставляя финансовые гарантии, смешанное финансирование и техническую помощь для содействия инклюзивному экономическому развитию, объясняют в Брюсселе.
Финансовые гарантии в рамках EFSD+ представляют собой юридически обязательные соглашения, в соответствии с которыми ЕС соглашается выплатить причитающуюся сумму в случае финансовых потерь, с которыми могут столкнуться кредиторы.
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